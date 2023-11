Filip Ivanoviq nga Lëvizja Evropa Tani (LET) është ministër i ri i Punëve të Jashtme, Filip Radulloviq (LET) i Transportit dhe i Çështjeve Detare, Janko Odoviq (LET) i Planifikimit Hapësinor, i Urbanizmit dhe i Pronës Shtetërore dhe Maida Gorçeviq (LET) i Çështjevr Evropiane. Për ministër të Financave është zgjedhur Novica Vukoviq (LET). Resorin e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit do ta drejtojë Anxhela Jakshiç Stojanoviç (LET). Ministrinë e Drejtësisë Andrej Milloviç (LET) dhe Naida Nishiç (LET) u zgjodhën ministre të Punës dhe Mirëqenies Sociale.