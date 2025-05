Si pjesë e Planit Operacional të Punësimit për vitin 2025, Qeveria njoftoi se do të punësojë 400 zjarrfikës, të cilët do të vihen në dispozicion të komunave në vend, ku do të ketë nevojë më të madhe. Kjo masë është pjesë e një strategjie gjithëpërfshirëse për të ulur papunësinë dhe për të forcuar kapacitetet e komuniteteve për t’u përballur me zjarret.

Kryeministri Hristijan Mickoski theksoi në konferencën e sotme për shtyp se masat e parashikuara në Planin Operacional kanë një vlerë prej 40 milionë eurosh dhe synojnë të mbulojnë mbi 16,000 qytetarë. Punësimi i zjarrfikësve është vetëm një nga një sërë veprimesh specifike që synojnë rritjen e sigurisë publike dhe forcimin e infrastrukturës lokale.

Përveç kësaj mase, Plani parashikon edhe angazhimin e 600 personave të papunë shtesë, të cilët do të punojnë në projekte publike në qeveritë lokale, me fokus në infrastrukturë dhe mbrojtje të mjedisit. Qeveria njoftoi gjithashtu mbështetje të drejtpërdrejtë për të rinjtë deri në 29 vjeç duke dhënë fonde të pakthyeshme prej 10,000 eurosh për të filluar biznesin e tyre.

Me Planin e ri Operacional, Qeveria dërgon një mesazh të qartë se investimet në burimet njerëzore dhe shërbimet publike janë përparësi për zhvillimin e qëndrueshëm dhe të sigurt të vendit.