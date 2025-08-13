Tre zjarre janë aktive në hapësira të hapura nga gjithsej 33 të regjistruara në 24 orët e fundit në territorin e vendit, deri në orën tetë të mëngjesit të sotëm. Dy janë nën kontroll, ndërsa të tjerat janë shuar, njoftojnë nga Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK).
Nga tre zjarret aktive, siç u tha, dy janë në territorin e komunës së Makedonski Brod, dhe një në zonën e Sarajit. Në “Jasen” po digjet një mal i përzier, ndërsa në territorin e fshatit Krapa është djegur bimësi e ulët dhe mal me kërcell të ulët. Zjarri në territorin e komunës së Sarajit është në rajonin e fshatit Radushë drejt fshatit Vorcë. Atje po digjet bimësi e ulët.
Zjarri në zonën e fshatit Nerav, vendi i quajtur “Biljino”, komuna e Kriva Pallankës, ku u dogj bimësi e ulët dhe pyll, është vënë nën kontroll. Zjarri i dytë i vënë nën kontroll është në territorin e komunës së Kërçovës, në zonën e fshatit Çelopeci, dhe është djegur mal me kërcell të ulët.
