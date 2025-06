Në kohë dhe pozitivisht është përgjigjur Ministria e Financave lidhur me punësimet në spitalin e Tetovës, tha sot ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska Koçoska në konferencën për mediat.

Ajo theksoi se në Ministrinë e Financave çdo kërkesë evidentohet, arkivohet dhe për çdo çështje mund të kërkohet informacion dhe u bëri thirrje institucioneve shëndetësore ta respektojnë procedurën gjatë paraqitjes së kërkesave për miratimin e punësimeve.

Procedura për kërkesat për miratimin e punësimeve në rastin e punonjësve shëndetësorë, tha Dimitrieska – Koçoska, zhvillohet kështu që Ministria e Shëndetësisë dërgon shkresë për kërkesë miratimi, pavarësisht nëse është për kontrata në vepër, me kohë të caktuar apo të pacaktuar, drejtuar Fondit Shëndetësor, nga atje kërkesa dërgohet deri te Ministria e Financave e cila kryen verifikimin, nëse ka apo nuk ka mjete. Në rast se nuk ka, nuk jepet përgjigje pozitive, ndërsa nëse ka mjete afati për përgjigje është tridhjetë ditë”, sqaroi ministrja.

“Nuk ka ndodhur të mos përgjigjemi në kohë kur bëhet fjalë për përputhje pozitive”, tha ministrja.

Në konferencën për mediat ajo sqaroi se Fondi i Shëndetësisë është ai që kontrollon edhe rolin e Ministrisë së Financave kur bëhet fjalë për sektorin e shëndetësisë. Në institucionet e tjera, theksoi ajo, ka ndodhur të ketë, megjithatë të mos jetë e plotë, të mos jetë parashikuar vendi i punës me sistematizimin ose të mos jetë planifikuar për atë vit, nëse ka gabime, pritet për korrigjime dhe kalon më shumë kohë deri sa të bëhen ndryshimet në sistematizim, duke përmendur shembuj nga kultura dhe arsimi.

“Në rastin konkret me spitalin e Tetovës është dhënë përgjigje me kohë dhe pozitive, para se ata të fillonin, le të themi të reagojnë. Ndërsa, ku është ndalur e gjitha në të njëjtin drejtim po kthehemi prapa nga Fondi për Shëndetësi, prej andej në ministri, prej ministrisë në spitalin e Tetovës. Ku është ndalur në këtë lëvizje, duhet të përgjigjen Fondi për shëndetësi ose Ministria e Shëndetësisë. Por, ju siguroj se te ne, pasi çdo gjë evidentohet dhe ka arkiv, gjithmonë mund të kërkoni për një çështje konkrete nëse dikush ka interes dhe të nxjerrim të dhënat, të tregojmë me numra arkivor kur është pranuar, pse është pritur aq gjatë, nëse është përgjigjur jashtë afatit…”, tha ministrja.