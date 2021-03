shte përfolur se Ledjana ka një lidhje jashtë “Për’puthen” me një person që ndodhet në burg, jashtë Shqipërisë

Ledjana kishte përgënjeshtruar këtë lajm, duke deklaruar se është beqare.

Por, së fundmi, mediat në Shqipëri kanë publikuar një bisede për të cilën thonë se është ndërmjet Ledianës dhe të dashurit të saj.

“Të lutem më jep pak kohë dashuri, vetëm deri të marr edhe pak para e jetojmë të lumtur. Zemra ime përgjithmonë Ledjana yte”, thuhet në mesazhin të cilin raportohet se e ka dërguar Ledjana.

Tutje, bashkëbiseduesi ia kthen asaj se ka dyshime se me të vërtetë është e dashuruar në Mevlanin.

”Jo të them sa më parë më nxirr nga këtu se dua të jem me ty, se më duket që me të vërtetë don Mevlanin tani”, thotë ai.

Ledjana e mohon këtë, dike i thënë se të gjitha janë lojë në “Për’puthen”.

“Çfarë thua o zemër duro të lutem se të gjitha janë lojë në Përputhen. Se shef dot që të gjithë më shohin që vetëm shtirem se s’më dalin lot për Mevlanin o drita ime:, shkruan Ledjana.

Ndërkaq djali i cili pretendohet të jetë i dashuri i Ledianës, i thotë se ajo ka para sa për ta nxjerrë nga burgu.

“S’më intereson moj ik nga Përputhen tani që ke pare sa për të më nxjerrë nga kjo birë dhe sa për të jetuar ne dy ke punën ti që të jetojmë. Tani je bërë e njohir”, shkruan ai.

