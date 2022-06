Komisioni Rregullator për Energjetik dhe Shërbime të Ujit ka miratuar vendim me të cilin çmimet me pakicë të derivateve të naftës rriten mesatarisht për 1.09 për qind krahasuar me vendimin e datës 6.06.2022.

Çmimet e derivateve të naftës në tregun botëror krahasuar me llogaritjen e mëparshme janë rritur mesatarisht: për benzinën me 0.800%, për naftën me 3.797%, për vajin ekstra të lehtë me 3.933% dhe për mazutin me 0.340%

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 si dhe të mazutit M-1 NS nuk ndryshojnë. Çmimi me pakicë i EURODIZELIT (DV V) rritet për 2.50 denarë/litër. Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) rritet për 3.00 denarë/litër.

EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 110.00 denarër për litër

EUROSUPER BS – 98 për 112.00 (dena/litër)

EURODIESEL BS (DE V) për 104.50 (denarë / litër)

Vaj për djegie Extra light 1 (EL-1) 102.50 (den/litër)

Mazuti M-1 NS për 55,508 (denarë /kg)