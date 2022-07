Në vend të orës 19:00, protesta kundër propozimit francez do të fillojë sot më herët – në ora 12:00 para ndërtesës së Qeverisë, kur është caktuar edhe seanca në të cilën do të shqyrtohet dhe ndoshta do të nënshkruhet menjëherë ky propozim.

Në të njëjtën kohë, në Qeveri do të qëndrojë edhe përfaqësuesi i lartë nga Këshilli i Evropës, Charles Michel, i cili do të ketë takim me kryetarin e Qeverisë, Dimitar Kovaçevski, si dhe do të marrë pjesë në seancën e qeverisë.