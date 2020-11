Debati kuvendor rreth Propozim-buxhetit për vitin e ardhshëm fillon prej sot në Komisionin amë për financim dhe buxhet. Në pajtim me Rregulloren e Kuvendit, Komisioni mund të zgjasë deri në 10 ditë, pastaj me plotësim, nëse pranohen amendamente, do të debatohet në seancë plenare.

Në Propozim-buxhetin qeveritar janë parashtruar 528 amendamente, prej të cilave pjesa më e madhe janë nga VMRO-DPMNE – 390 dhe të tjerat nga Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa.