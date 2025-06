Prokuroria Themelore Publike sot, në fjalët e saj përfundimtare në gjykimin për vrasjen e Vanja Gjorçevskës dhe Pançe Zhezhovskit, kërkoi dënim maksimal me burgim të përjetshëm për katër të akuzuarit Ljupço Palevski, Vlatko Keshishev, Bore Videvski dhe Velibor Manev, ndërsa për babanë e Vanjës, të akuzuarin Aleksandar Gjorçevski, gjykata kërkoi që të shqiptohet dënimi përkatës me burg.

Siç theksoi prokurorja Ana Stojkoviç Dimitrovska, deklaratat e të akuzuarve të dhëna para Prokurorisë nuk përputhen me deklaratat e dhëna para gjykatës, as, siç tha ajo, nuk përputhen me provat e paraqitura.

Sipas saj, nuk është e nevojshme të përcaktohet motivi i vrasjes, por, siç tha ajo, është qëndrimi subjektiv i kriminelit ndaj krimit.

“Motivi nuk ka nevojë të përcaktohet. Është qëndrimi subjektiv i kriminelit ndaj krimit. Mungesa e një motivi nuk është arsye që dikush të mos dënohet. Dënimi sipas Kodit Penal është nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm. Nuk ka rrethana lehtësuese për të akuzuarit. Të gjithë janë në moshë madhore, të gjithë janë prindër dhe donin të ishin faktor politik. Ata po traumatizojnë gjithashtu familjen dhe publikun me mohimet e tyre të provave dhe manipulimet.

Prokuroria Publike kërkon burgim të përjetshëm për të katër. Marrja e jetës së një fëmije nuk tolerohet”, theksoi prokurorja.