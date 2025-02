Propozimi dhe procedura për procedurë disiplinore kundër meje, e paraqitur nga prokurori publik Ljupço Kocevski, është iniciuar për katër raste në të cilat emëruesi i përbashkët është se akuzat janë ngritur pa sasinë minimale të provave në bazë të të cilave mund të konstatohet çdo përgjegjësi penale për të akuzuarin në procedurë gjyqësore, thuhet në deklaratën e Prokurorisë së Lartë të Republikës së Kosovës ka filluar procedimi linar.

Ai thotë se në propozimin e Kocevskit për procedurë disiplinore nuk thuhet se për çfarë gabimi të madh profesional bëhet fjalë, siç e kërkojnë dispozitat ligjore.

Procedura është nisur si një shkelje e pretenduar disiplinore e parashikuar nga Art. 91 alineja 6 e Ligjit për Prokurorinë Publike, në të cilin konsiderohet shkelje e rëndë disiplinore nëse me dashje dhe në mënyrë të pajustifikueshme është bërë gabim i madh profesional, ku interpretimi i ndryshëm i ligjit dhe i fakteve nuk mund të përbëjë bazë për përcaktimin e përgjegjësisë së prokurorit publik.

Në shpjegimin e propozimit të Kocevskit për fillimin e procedurës disiplinore nuk thuhet se për çfarë gabimi të madh profesional bëhet fjalë, dhe këtë e pohoj duke u bazuar në faktet në propozim, veprimet e mia dhe Ligjin për procedurë penale si dhe Ligjin për prokurorinë publike, dhe në bazë të të cilave ato mund të ndahen në tri baza – Raporti i përgatitur nuk është në përputhje me një pemë të tillë, sepse është në përputhje me rregulloren si akt për të përcaktuar çdo situatë, veçanërisht jo për të përcaktuar përgjegjësinë disiplinore. Pastaj baza e radhës – është përgatitur nga dy prokurorë publikë të cilët për momentin kanë pasur konflikt interesi dhe nuk u është lejuar të angazhohen në mbikëqyrje mbi punën e Prokurorisë Publike të Shkupit, veçanërisht jo në rastet në të cilat kam vepruar, dhe për një periudhë dyvjeçare, gjë që nuk është paraparë me rregullore. Dhe së treti dhe më e rëndësishmja, në raportin e mbikëqyrjes nga një nga tre prokurorët publik, është konstatuar qartë se në trajtimin e këtyre katër lëndëve në veçanti, si përpunues i lëndëve, kam vepruar në mënyrë të paanshme, profesionale dhe ligjore, që do të thotë se raporti ka mendime të ndryshme – shton Cvetanovski.

Sipas tij, në veprimet e tij si prokuror i lartë publik duhet të ketë kujdes nëse procedura penale para gjykatës, jo vetëm nga gjykata, por edhe nga prokuroria publike e shkallës së parë, zhvillohet në përputhje me supozimet ligjore të parapara me Ligjin për Procedurën Penale. Në të gjitha dokumentet gjyqësore që u vunë në dispozicion për shqyrtim gjatë përgatitjes së propozimit të Prokurorisë së Lartë Publike, u konstatuan disa lëshime procedurale të bëra nga prokurorët publikë që përfaqësonin çështjet në shkallë të parë, të cilat sollën propozimet e duhura nga Prokuroria e Lartë Publike në Gjykatën e Apelit. Siç thekson ai, akuzat janë tërhequr në dy raste dhe ankesat e prokurorit publik në dy raste. Prokurorët publikë që trajtojnë lëndët janë paralajmëruar me shkrim për mangësitë e tyre për të mos lejuar përsëritjen e tyre në të ardhmen dhe për të shmangur pasigurinë juridike në praktikë.

Në rastin konkret, pohimet e propozuesit të kësaj procedure disiplinore, Kocevski, janë interpretim i ndryshëm i fakteve dhe nuk përmbajnë asnjë pretendim të vetëm lidhur me provat materiale apo ekzistimin e argumentit juridik nëse ato raste, me atë tërësi të provave dhe mënyrën e procedimit të prokurorit publik të shkallës së parë, mund të përfaqësojnë apo të ligjshëm vendimin e ankesës. Si përfundim nga e gjithë kjo, në veprimet e mia në rastet e mësipërme, nuk mund të konstatohet asnjë gabim i madh profesional i qëllimshëm dhe i pajustifikuar, dhe interpretimi i ndryshëm i ligjit dhe i fakteve nga dy anëtarë – të cilët gjithashtu kanë konflikt interesi në mbikëqyrjen e kryer, nuk mund të përbëjë bazë për përcaktimin e përgjegjësisë së prokurorit publik, të cilën Ligji e ndalon shprehimisht në komentimin publik të përgjegjësisë si bazë disciplinore – tha Cvetanovski për Republikën.

Cvetanovski ka iniciuar procedurë penale kundër Kocevskit, sepse konsideron se me veprimet e tij prokurori i shtetit po e rrezikon pavarësinë dhe përgjegjësinë e prokurorit publik në kryerjen e funksionit të prokurorit publik në Prokurorinë e Lartë Publike në Shkup.

Pasi që Kocevski, si prokuror publik republikan, në vend që t’i mbrojë prokurorët publikë nga çfarëdo presioni mbi punën e tyre, po keqpërdor funksionin e tij, duke vepruar në kundërshtim me nenin 3 të Ligjit për Prokurorinë Publike dhe duke mos respektuar parimet e hierarkisë dhe nënshtrimit, duke rrezikuar pavarësinë dhe përgjegjësinë e prokurorit publik në Prokurorinë e Lartë të Shkupit ka nisur procedurë penale duke ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Publike për Parandalimin e Korrupsionit dhe Korrupsionit kundër Ljupço Kocevskit dhe dy anëtarëve të grupit punues të cilët kanë kryer mbikëqyrje, për të cilin është njoftuar edhe Këshilli i Prokurorëve Publikë, me qëllim të parandalimit të këtij lloj keqpërdorimi të kompetencave të tyre nga prokurorët republikan në të ardhmen.

Ai, sikurse tashmë ish-prokurori i lartë publik, Mustafa Harullahi, ndaj të cilit u zhvillua edhe procedura disiplinore, mosmarrëveshjet filluan me rastin e bonuseve të PSP-së. Ata thonë se arsyeja e procedimit disiplinor ndaj tyre është se nuk kanë pranuar të veprojnë në rastin me Bonuset e PSP-së ashtu siç janë udhëzuar.

Tashmë jam i bindur se shkak për këtë është rikthimi i çështjes me Bonuset e PSP-së në krim të organizuar. Duke gjykuar nga ajo që Kocevski ka bërë në këto më shumë se katër muaj, përmes mënyrës së mbikëqyrjes së kryer, procedurës disiplinore të iniciuar, duke u fshehur dhe njëkohësisht duke keqpërdorur hapësirën e dhënë mediatike, në çdo rast në daljet e tij nëpër media ka bërë linçim publik me deklarata që nuk mund t’i quaj argumente ligjore, por e dënoj çështjen shpifëse për vendimin tim dhuroi shpërblime në PSP-në e shfuqizuar – shton Cvetanovski.