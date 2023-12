Të shtatë projeksionet e Entit Shtetëror të Statistikave (ESHS) për popullsinë në Republikën e Maqedonisë deri në vitin 2070 tregojnë për një rënie të numrit të përgjithshëm të popullsisë në vend. Popullsia e vëzhguar sipas varianteve të projeksionit, nga 1.832.000 fillestare në 2022 deri në fund të periudhës së projeksionit, do të varionte nga 501.200 (variant konstant) në 1 485.700 (variant pa migrime). Nëse nuk ndryshon asgjë dhe mbeten parametrat e vitit 2022, popullsia totale do të ulet në 1.3 milionë banorë deri në vitin 2070.

Projeksionet bazohen në supozimin se nuk do të ketë luftëra në vend dhe rajon, do të ketë një situatë normale dhe të qëndrueshme politike të brendshme, në gjysmën e parë të viteve 2030 do të përfundojë procesi i asociimit në BE, do të ketë zhvillim ekonomik dhe nuk do të ketë kushte të mëdha shëndetësore.

Drejtori i ESHS-së, Apostol Simovski, tregoi se projeksionet e popullsisë paraqesin modelim të së ardhmes demografike, bazuar në supozimet për lëvizjen e vdekshmërisë, lindshmërisë dhe migrimeve në periudhën e përcaktuar, pa përcaktuar probabilitetin e realizimit të tyre.

“Projeksionet janë mjet për politikëbërësit që do t’u ndihmojnë të marrin masat e duhura”, theksoi Simovski.

Korrupsioni – arsyeja kryesore e emigrimit

Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski tha në prezantim se mungesa e vetëdijes për problemin është më shqetësuese se trendet negative demografike.

“Nga tre elementët kyç, shkalla e lindshmërisë, vdekshmërisë dhe migrimit, i treti është më shqetësuesi. Së paku tani për ne më shqetësues është emigrimi e jo lindshmëria”, tha Pendarovski.

Sipas shumëkujt, arsyeja më e madhe e emigrimit është korrupsioni, tha Pendarovski, duke theksuar se gjithnjë e më shumë njerëz emigrojnë jo për shkak të pagës së ulët, por për shkak të cilësisë së jetës.

“Qëllimi i projeksioneve nuk është që të na shtyjnë në apati, por të na bëjnë të vetëdijshëm”, theksoi Pendarovski.

Sipas publikimit, popullsia e vendit u vëzhgua sipas varianteve të projeksionit, nga 1,832,000 fillestare në vitin 2022 deri në fund të periudhës së projeksionit do të varionte nga 501 200 (variant konstant), në 1 485 700 (variant pa migrime).

“Kjo do të thotë se mbajtja e vlerave të komponentëve të lëvizjes së popullsisë në nivelin e vitit 2022 (një normë totale e fertilitetit 23 për qind nën atë që nevojitet për të zëvendësuar gjenerimin, për standardet evropiane një jetëgjatësi relativisht e shkurtër prej 76 vjetësh dhe një shumë e lartë neto-emigrimi prej mbi 14 mijë personash në vit), do të sillte, në fund të periudhës së projektimit, në një reduktim të madh të popullsisë në 1.3 milionë njerëz”, tregon publikimi i ESHS-së.

Në të njëjtën kohë, realizimi i varianteve në të cilat supozohet mungesa e migrimeve të jashtme, me një rritje të moderuar të nivelit të lindshmërisë, si dhe një ulje të vazhdueshme dhe relativisht intensive të vdekshmërisë, do të rezultonte në uljen e popullsisë me “vetëm” 346 mijë persona ose me një të pestën (19 për qind) krahasuar me fillimin e periudhës së projektimit.

Në pesë variantet e mbetura, ndryshimet në intensitetin e rënies së popullsisë do të ishin më pak të theksuara, por gjithsesi mjaft intensive. Sipas variantit të lindshmërisë mesatare, ulja totale do të shkonte në 35 për qind (nga 1.8 në 1.2 milionë banorë).

Në të njëjtën kohë, realizimi i variantit të lindshmërisë së lartë do të rezultonte me një ulje të popullsisë me 23 për qind (nga 1.8 në 1.4 milionë). Duhet theksuar se vetëm sipas atij varianti zvogëlimi i popullsisë nuk do të ishte i vazhdueshëm. Domethënë, duke supozuar një rritje relativisht të shpejtë të lindshmërisë, e cila do të stabilizohej në 2.03 fëmijë për grua duke filluar nga viti 2034, procesi i reduktimit të popullsisë mund të ndalet, por vetëm pas tre dekadash, pra duke filluar nga viti 2064. Ai tregon kompleksitetin e situatës demografike në vend, e cila kuptohet më së miri përmes efekteve të bilancit negativ të migracionit dhe procesit shumë intensiv dhe të avancuar të plakjes së popullsisë.