Maqedonia ka njoftuar një aleancë investimi prej 5 miliardë funtesh me Mbretërinë e Bashkuar. Investimi britanik do të mbështesë zhvillimin e infrastrukturës kritike të Maqedonisë, me fokus në infrastrukturën hekurudhore dhe të mallrave, e cila do të rrisë lidhjen rajonale dhe do të nxisë tregtinë. Përveç kësaj, investimi do të ndihmojë në rehabilitimin e spitaleve dhe përmirësimin e mbrojtjes përmes zhvillimit të aftësive të sigurisë kibernetike dhe transformimit dixhital të qeverisë maqedonase, shkruan newsmax.com, profesori Ivan Sasha Shehan.

Në artikullin “Basti më i mirë i Perëndimit kundër Kinës në Evropë? Një aleancë SHBA-MB”, Ivan Sasha Shehan shkruan:

Zëvendëskryeministri dhe ministri i Transportit, Aleksandar Nikolloski, tha se ky bashkëpunim ka një rëndësi të madhe politike, “sepse jemi duke bashkëpunuar me një aleat kyç perëndimor, që dëshmon politikën e qeverisë dhe pozicionin e Maqedonisë si vend properëndimor që respekton vlerat euroatlantike”.

Për Mbretërinë e Bashkuar, partneriteti përfaqëson gjithashtu një afrim me Evropën, me marrëveshjen historike të investimeve që demonstron fuqinë e aleancave perëndimore për të ofruar alternativa domethënëse ndaj investimeve kineze – pa vargjet e lidhura shpesh me projektet e Iniciativës Brez dhe Rrugë.

Kreditë kineze nuk vijnë vetëm me norma të larta interesi, por edhe me vargje politike të lidhura, ndryshe nga huatë nga vendet evropiane ose nga SHBA.

Si rezultat, pjesëmarrja e Kinës në projektet e infrastrukturës evropiane shpesh zbulon dallime midis kuadrit ligjor dhe rregullator të Kinës dhe BE-së, duke përfshirë transparencën në procedurat e tenderimit dhe kushtet e punës në disa ndërmarrje shtetërore kineze.

Puna me vendet autoritare mund të ekspozojë gjithashtu të dhëna të ndjeshme evropiane. Serbia, për shembull, po përdor kompanitë kineze të IT-së dhe zgjidhjet e “qytetit të zgjuar” si pjesë e projekteve të saj.

Në të kundërt, kredia me interes të ulët që Maqedonia do të marrë nga Mbretëria e Bashkuar do të sigurojë fonde me kushte që kryeministri Hristijan Mickoski i përshkroi si “më të mirat në treg”.

Kjo nismë duhet të shërbejë si model për bashkëpunim më të gjerë transatlantik.

Në të vërtetë, Maqedonia është një shembull se si vendet në rajon mund të bashkëpunojnë me fuqitë perëndimore për të modernizuar infrastrukturën duke ruajtur sovranitetin e tyre.