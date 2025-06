Konturet për fillimin e projektit më të madh të infrastrukturës në rajon po monitorohen. Trupi koordinues do të formohet të martën dhe do të nisë një procedurë për sigurimin e burimeve financiare për zbatimin e projektit të hekurudhës me shpejtësi të lartë, thotë VMRO-DPMNE.

Projekti i hekurudhës me shpejtësi të lartë Tabanovcë-Gjevgjeli do të kushtojë nga 1.7 deri në 2 miliardë euro dhe do të jetë projekti më i madh i vetëm në Maqedoni. Hekurudha e re me shpejtësi të lartë do të ketë trena të rinj, lokomotiva dhe një stacion hekurudhor plotësisht të modernizuar dhe të rindërtuar në Shkup dhe stacione të rindërtuara në të gjithë Maqedoninë. Me hekurudhën me shpejtësi të lartë, trafiku i pasagjerëve pritet të jetë deri në 160 km në orë, dhe trafiku i mallrave deri në 120 km në orë. Qytetarët do të jenë në gjendje të udhëtojnë për një orë e gjysmë deri në Selanik, 4 deri në 5 orë deri në Vjenë. Me mbështetjen dhe monitorimin e standardeve britanike dhe evropiane, ky projekt është me rëndësi të madhe dhe do të përmirësojë sigurinë në trafikun hekurudhor. Trafik hekurudhor i shpejtë dhe efikas nga kufiri i Serbisë deri në kufirin e Greqisë. Seksioni Tabanovcë – Gjevgjeli do të shkurtohet nga 235 km që është aktualisht, ndërsa hyrja dhe dalja nga vendi është planifikuar të jetë 200 dhe nën 200 km. Qëllimi është të kemi një hekurudhë të shpejtë dhe transport të shpejtë. Maqedonia më në fund do të fillojë të shfrytëzojë vendndodhjen e saj të mirë dhe do të futet në hartën e mallrave të Evropës. Transporti i mallrave pritet të sjellë 100 – 120 milionë të ardhura vjetore nga trafiku i mallrave. Me zhvillimin e infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore, krijohen mundësi për lidhje, për një jetë më të mirë dhe më cilësore të qytetarëve, thuhet në deklaratën e VMRO-DPMNE-së.