Nga Ministria e Punëve të Brendshme, njotojnë se një 25 vjeçar nga Shtipi është privuar nga liria për shkaktim zjarri. Nga MPB shtojnë se 25 vjeçari ka shkatuar zjarr në vendin e quajtur “Ellki”, ku lshtë djegur barë i thatë dhe shkurre.
“Më 30.08.2025, rreth orës 15:20 në Shtip, nëpunës policorë të SPB Shtip privuan nga liria B.S. (25), pasi rreth orës 14:30 kishte shkaktuar zjarr në vendin e quajtur “Ellki”, ku u dogjën barë i thatë dhe shkurre.
Menjëherë pas marrjes së denoncimit për zjarrin e shkaktuar, nëpunësit policorë ndërmorën masat dhe aktivitetet e duhura dhe u konstatua se B.S. person me probleme shëndetësore, kishte ndezur barin, pas çka zjarri ishte përhapur drejt kodrës. Është njoftuar prokurori publik, ndërsa B.S., me udhëzim të mjekut, është transferuar në Spitalin Psikiatrik të Shtipit dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të parashtrohet kallëzim përkatës”, bëjnë të ditur nga MPB.
