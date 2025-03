Presidentja Gordana Siljanovska Davkova nënshkroi dekretet për tërheqjen e tetë ambasadorëve nga postet e tyre, pasi shkuan në ato pozita pa e kryer obligimin ligjor para trupit punues të Kuvendit.

Në përputhje me dekretet e miratuara, thirren: Jakup Rexhepi nga posti i Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë në Bosnje dhe Hercegovinë, me seli në Sarajevë, Xhenk Sejfula nga posti i Ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë në Mbretërinë e Suedisë, me seli në Stokholm, Metodija Belevski nga detyra e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë në Mbretërinë e Belgjikës dhe nga posti i Ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë në Dukatin e Madh të Luksemburgut, me seli në Bruksel, Agneza Rusi Popovska nga posti i Ambasadores së jashtëzakonshme dhe fuqiplotë në Republikën e Bullgarisë, me seli në Sofje, Emil Kërsteski në postin e Emisionit të shtetit në Republika Çeke, me seli në Pragë, Pajo Aviroviç nga posti i Ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë dhe Shefit të Misionit të Përhershëm pranë Organizatave Ndërkombëtare, me seli në Vjenë, Zeqir Ramcilovic nga posti i Ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplotë në Mal të Zi, me seli në Podgoricë dhe Katerina Stavreska nga pozita e Ambasadores së jashtëzakonshme dhe fuqiplotë në Mbretërinë e Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, me seli në Londër.

Siç njoftoi kabineti Siljanovska Davkova, ambasadorët e emëruar janë të obliguar ligjërisht, para se të emërohen, t’i paraqesin vërejtjet e tyre për marrëdhëniet me vendin pritës ose organizatën ndërkombëtare para trupit punues të Kuvendit përgjegjës për politikë të jashtme, dhe tetë nga nëntë ambasadorët e tërhequr nuk e kanë bërë këtë. Një ambasadore është duke u tërhequr në procedurë të rregullt për shkak të përfundimit të mandatit të saj.

Presidentja Gordana Siljanovska Davkova solli dekret edhe për tërheqjen e Svetlana Geleva nga pozita e Ambasadores së jashtëzakonshme dhe fuqiplotë dhe përfaqësuese e përhershme në Këshillin e Evropës me seli në Strasburg, në procedurë të rregullt, për shkak të përfundimit të mandatit të saj.

Në përputhje me dekretet e miratuara, detyrat e ambasadorëve do të përfundojnë më 30 prill 2025.