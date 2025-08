Presidentja Gordana Siljanovska Davkova ka marrë vendim për faljen e disa personave të dënuar me rastin e 2 Gushtit – Ilindeni, festa kombëtare e Maqedonisë. Me këtë vendim, katër të dënuar lirohen plotësisht nga vuajtja e mëtejshme e dënimit me burg:

Rade Zdravko Jovanoviq nga fshati Krivolak, Komuna e Negotinës

Albert Tarzan Alievski nga Kavadarci

Nikollçe Ljube Kostadinovski nga Kumanova

Zejadin Sali Miftari nga fshati Çerkez

Falje të pjesshme, përkatësisht ulje të dënimit me burg, kanë marrë edhe katër të dënuar të tjerë:

Emir Nadir Jonuzi nga fshati Sllatinë, Tetovë – 3 muaj

Kole Petre Talevski nga Manastiri – 3 muaj

Çushkov Jordan Sasho nga Velesi – 3 muaj

Ismaili Xhelal Jetmire nga Gostivari – 6 muaj

Vendimi është marrë në bazë të nenit 84 të Kushtetutës dhe Ligjit për Falje.