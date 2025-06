Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u pengua teksa ngjiste shkallët e Air Force One të dielën përpara nisjes nga Aeroporti Komunal i Morristown në New Jersey për në Camp David.

Videoja është bërë virale në rrjetet sociale, teksa shumë komentues e krahasojnë incidentin me raste të ngjashme të ish-presidentit Joe Biden.

“Nëse ky do të ishte Biden, do të kishte lajme të fundit në të gjitha rrjetet televizive amerikane“, komentoi një përdorues. Ndërsa një tjetër shkroi: “Media nuk do të thotë asgjë për mprehtësinë e tij mendore“.

Një përdorues i X tha, “Donald Trump nuk mund të ngjitet shkallëve, ai është i papërshtatshëm për të qenë President. …a po e bëj mirë?”

“Trump pengohet ndërsa hipte në Air Force One. Ndjenjat e Joe Biden ose ndoshta karakteristikat e sozisë së tij”, tha një tjetër.

Madje jo vetëm Trump, por edhe Sekretari i Shtetit Marco Rubio u pengua teksa hipte në Air Force One të dielën.