Prej orës 24:00 të ditës së sotme çmimet e derivateve të naftës do të rriten mesatarisht me 1,28 %. Rritja më e madhe do të jetë për benzinën EUROSUPER -95 me 1,oo denarë/litër dhe me çmimin e ri do kushtojë 68,50 denarë. Ndërsa benzina EUROSUPER -98 dhe EURODIZEL do të rriten me 0,50 denarë/litër. Kështu një litër benzinë EUROSUPER -98 do të kushtojë 70,50 denarë, ndërsa një litër EURODIZEL do të kushtojë 63,00 denarë.