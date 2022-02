Gjumi mund të jetë jashtëzakonisht i dobishëm për ne, trupin tonë dhe sistemin tonë imunitar, por ne nuk as nuk e mendojmë ndonjëherë pozicionin në të cilin jemi duke fjetur. Megjithatë, në fakt, pozicioni juaj i gjumit luan një rol të madh në cilësinë e gjumit tuaj, dhe nëse po zgjoheni të lodhur, të rraskapitur ose me dhimbje, mund të jetë koha të ndërroni pozicionin e preferuar dhe të zgjidhni një tjetër. Mos harroni edhe jastëkët.

1. Pozicioni i fetusit

Pozicioni i fetusit është më i popullarizuari dhe për arsye të mira. Nuk është vetëm i rehatshëm, por ndihmon edhe me dhimbjet e shpinës, është pozicioni perfekt për ju nëse jeni shtatzënë dhe redukton gërhitjen. Megjithatë, sigurohuni që qëndrimi juaj të jetë i lirshëm ose rrezikoni të ndieni dhimbje në mëngjes.

2. Në anë

Gjumi në krah është i ngjashëm me gjumin në një pozicion fetusi, por këmbët tuaja nuk tërhiqen drejt gjoksit. Gjumi në krah, qoftë në pozicionin e mendimtarit apo përqafimit të jastëkut, është i mirë për ju, pasi mund të reduktojë gërhitjen, të ndihmojë urthin dhe të jetë i shkëlqyeshëm për tretjen.

Megjithatë, ka disa dobësi të këtij pozicioni që duhet të keni parasysh. Mund të shkaktojë pak ngurtësi në shpatullat tuaja dhe shtrëngim të nofullës në anën ku jeni duke fjetur. Nëse flini anash duhet të zgjidhni të flini në anën e majtë, pasi gjumi në anën tuaj të djathtë mund të shkaktojë urth dhe refluksin e acidit. Nëse vuani nga dhimbjet e shpinës, pozicioni përqafues i jastëkut mund të jetë zgjidhja më e mirë për ju. Vendosja e një jastëku midis këmbëve do t’i drejtojë më mirë ijet, duke reduktuar kështu dhimbjen në pjesën e poshtme të shpinës.

3.Në shpinë.

Gjumi në shpinë ofron përfitimet më të shumta shëndetësore, pasi mbron shtyllën kurrizore dhe mund të lehtësojë dhimbjet e ijeve dhe gjurit. Ai e mban trupin tuaj në një shtrirje të barabartë, gjë që redukton presionin e panevojshëm në shpinë dhe nyje. Për përfitime të mëtejshme shëndetësore, shtoni një jastëk pas gjunjëve për të ndihmuar në mbështetjen e harkut natyral të shpinës. Por gjumi në shpinë mund të jetë i vështirë për ata që gërhasin ose kanë apnea të gjumit. Mund të jetë gjithashtu e pakëndshme për njerëzit me dhimbje shpine, prandaj është e rëndësishme të keni mbështetje të mirë.

4. Në stomak

Gjumi me bark nuk është aspak pozicioni më i dobishëm. Ndërsa mund të zvogëlojë gërhitjen dhe të ndihmojë njerëzit me apnea të gjumit, ai gjithashtu mund të shkaktojë dhimbje në shpinë dhe qafë. Mund të shkaktojë gjithashtu stres në nyje, duke ju bërë të zgjoheni me dhimbje dhe të lodhur. Nëse dëshironi të lehtësoni dhimbjen e shpinës, mund të provoni të vendosni një jastëk poshtë barkut.