Punonjësit SH.A. Posta e Maqedonisë së Veriut të dielën do të dalin në protesta.

Protesta do të mbahet në orën 12:00 me fillimin para pllajës së Drejtorisë së SH.A. Posta e RMV-së, ku më pas pjesëmarrësit e protestës do të drejtohen para Qeverisë.

Sindikata përfaqësuese, Lidhja e Sindikatave të Lira të Maqedonisë, informon se vendimi i Sindikatave të SH.A. Posta e Maqedonisë së Veriut doli nga “gjendja jashtëzakonisht alarmante”, për shkak të mosrespektimit afatgjatë të të drejtave të punëtorëve dhe interesave ekonomike dhe sociale të punëtorëve.

Me gjithë pakënaqësitë dhe revoltën e punonjësve nga mosngritja 30-vjeçare e pagës, dita-ditës shprehet shqetësimi i tyre për të ardhmen e kompanisë dhe pakënaqësia për kushtet shumëvjeçare nën standard të punës dhe mjetet dhe pajisjet e pasigurta për punë.

Nga atje thonë se do të kërkojnë takim me Qeverinë për të gjetur zgjidhje të përbashkët./