Qeveria është e përkushtuar të krijojë masa dhe zgjidhje që do të përmirësojnë perspektivat dhe mundësitë e të rinjve. Qeveria mbetet e fokusuar në forcimin e rolit të grave dhe të rinjve në shoqëri, njoftoi VMRO-DPMNE.

Sipas planit operacional të punësimit për vitin 2025, masa përfshin trajnimin për gratë dhe të rinjtë deri në 29 vjeç brenda 3 muajve me pagesë mujore.

Ky cikël parashikon masën e trajnimit që do të mbulojë mbi 2000 persona me profile të ndryshme mbështetëse sipas nevojave të tyre, por edhe realiteteve të tregut.

Trajnimi i parë është i dedikuar për personat e papunë që janë të regjistruar në Agjencinë e Punësimit dhe ky trajnim do të jetë me një punëdhënës specifik, në një vend të caktuar pune. 245 persona janë përfshirë këtu. Përparësi kanë gratë, të rinjtë deri në 29 vjeç dhe të papunët afatgjatë. Çdo person do të marrë kompensim mujor prej 12.000 denarë, gjatë trajnimit, i cili zgjat deri në 3 muaj.

Trajnimi i dytë i referohet trajnimit për profesionet tashmë të kërkuara në tregun e punës. Këtu mbulohen 600 persona dhe fokusi i trajnimit konfirmohet me shërbime sociale, punë të gjelbra dhe tregti e shërbime. Ashtu si në të kaluarën, edhe këtu kompensimi do të jetë deri në 12.000 denarë në muaj.

Trajnimi për aftësi të avancuara dhe bazë, i referohet trajnimit për aftësi kompjuterike dhe trajnime gjuhësore dhe përfshin 720 persona.

Trajnimet që i referohen trajnimeve të avancuara dixhitale dhe IT janë përmes programeve të licencuara. Ato do të mund të mbulohen dhe shfrytëzohen nga 470 persona dhe secili pjesëmarrës do të marrë një certifikatë të njohur ndërkombëtarisht, e cila do të rrisë ndjeshëm konkurrencën e tij në tregun e punës”, theksoi VMRO-DPMNE.

Qeveria do t’i mbështesë të rinjtë përmes programeve të punësimit dhe vetëpunësimit në mënyrë që të fitojnë aftësi që do të jenë të dobishme në përparimin dhe karrierën e tyre profesionale, njoftoi VMRO-DPMNE.