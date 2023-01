“Në ora 14:16 në SPB-Shkup, nga spitali “Shën Naumi i Ohrit” është raportuar se për ndihmë mjekësore tek ta është sjellë V.S. i lindur në vitin 2000, nga Shkupi, me plagë nga një send i mprehtë, të cilat, sipas raportit, i janë shkaktuar nga A.S., i lindur në vitin 1976. Po merren masa për zbardhjen e rastit”, thonë nga MPB.