Prej rreth dy orë sa nevojitet të arrihet nga Resnja deri në komunën greke Prespa, me vendkalimin e ri kufitar Markova Noga – Lemos, ndërtimi i së cilës edhe zyrtarisht ka filluar nga dy anët e kufirit, koha për udhëtim do të ulet në 40 minuta.

Punët në projektin BorPres2 nga ana maqedonase kanë filluar zyrtarisht në mars, ndërsa dje në Komunën e Prespës është shënuar fillimi edhe në anën greke, me ngjarjen “Stacioni kufitar Liqeni i Prespës”: Vendosja e vendkalimin kufitar mes Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë në zonën e Liqenit të Prespës”, ku kanë marrë pjesë ministra të Punëve të Brendshme të dy vendeve Pançe Toshkovski dhe Teodoro Livanios, ambasadori i BE-së në vend, Mihalis Rokas, si dhe përfaqësues të pushteteve lokale.

Për shkak grevës së djeshme 24 orëve të gazetarëve në Greqisë, mediat greke, para se gjithash ata nga pjesa veriore e vendit, sot publikuan për fillim të punëve në Prespë.

Delegacioni i Maqedonisë, së bashku me ambasadorin Rokas, e kanë kaluar në këmbë kufirin dhe kanë mbërritur në ngjarje në Prespë.

Ambasadori i BE-së në vend në një deklaratë për mediat, ka thënë se është ditë e rëndësishme historike, por edhe se për të ëshë nder që i pari e ka kaluar kufirin.

“Ky është një program i financuar nga BE-ja dhe shpresojmë që, mbi të gjitha, të përmirësojmë komunikimin midis popujve, por edhe të mbrojmë Prespën, liqenin që është një vend i trashëgimisë botërore në biodiversitet. Besoj se do të ndihmojë me turizmin, me komunikimet, me tregtinë dhe jam vërtet i lumtur që jam i pari që kaloj kufirin. Shpresoj që brenda një viti e gjysmë deri në dy do ta bëjmë zyrtare”, tha Rokas për gazetën “Ihos” nga Follorinë.

Ministri i Punëve të Brendshme të Greqisë, Teodoros Livansios për gazetën e njejtë thekspoi se bëhet fjalë për një projekt shumë të rëndësishëm për ekonominë e Prespës

Shtoi se bëhet fjalë për një projekt të lehtë, sepse siç sqaroi për ndërtimin e rrugës është dashur të merren parasysh shumë parametra ekologjikë për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

Homologu i tij maqedonas, ministri Pançe Toshkovski, theksoi se “ky nuk është vetëm fillimi i një projekti infrastrukturor, por realizimi i një vizioni të përbashkët – një vizion i rrënjosur në bashkëpunimin rajonal, integrimin evropian dhe partneritetin e qëndrueshëm midis dy vendeve tona”.

“Forca e Evropës qëndron në unitetin e saj dhe në urat që ndërtojmë përtej kufijve – e jo në muret që ngremë midis nesh. Përmes projektit BorPress2, po e shndërrojmë këtë qëllim në një ndikim praktik dhe të matshëm. Ky projekt është dëshmi se integrimi evropian nuk është një aspiratë e largët – është një proces i gjallë, i rrënjosur në rezultate të prekshme: rrugë më të mira, kufij të sigurt dhe një cilësi më e mirë jetese për qytetarët që u shërbejmë”, theksoi në fund ministri Toshkovski.

Partnerë në projekte janë ministritë e punëve të brendshme të dy vendeve, rajoni grek Maqedonia dhe komunat Resnjë dhe Prespë

Projekti filloi më 14 shkurt të vitit 2025 dhe është planifikuar të zgjasë 36 muaj, duke përfunduar më 13 shkurt të vitit 2028.