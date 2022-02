Ekonomi

Bekteshi: Masa për ngrirjen e çmimeve do të vlejë deri në fund të muajit

Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi, sot në konferencë për shtyp njoftoi se pritet që rritja e çmimeve të produkteve bazë të ushqimit do të parandalohet me vendosjen e marzheve të importit të produkteve me shumicë dhe pakicë. Bekteshi njoftoi se masa aktuale për ngrirjen e çmimeve...