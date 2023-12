Pesë persona të arrestuar në lidhje me zhdukjen e 14-vjeçares Vanya. Pesë persona janë arrestuar në lidhje me rastin e zhdukjes së vajzës Vanja, ka njoftuar ministri i Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski gjatë vizitës së tij në Kumanovë, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve nëse ka përparim në hetimin e vajzës.

Puna ka qenë intensive deri mbrëmë vonë. Më duhet të them se kemi ndaluar pesë persona dhe kemi siguruar një automjet, që do të thotë se aktivitetet janë duke vazhduar. Është diçka plus që ne e kemi marrë në lidhje me gjithçka që japim si provë, si gjurmë, gjithçka për të zbardhur këtë rast, tha ministri.

Ai theksoi se në periudhën e kaluar janë ndërmarrë një sërë masash hetimore për zbardhjen e të gjitha këtyre fakteve.

Faktet që i vërtetojmë përmes këtyre masave hetimore do t’i kumtohen opinionit në momentin kur duhet të shpallen, sepse shpallja e parakohshme na shkakton probleme, theksoi Spasovski dhe shtoi se dje tha se nuk është e vërtetë që Vanja po bëhet. humbi te “Silbo”, pranë “Broz Cafe”, për të mos përhapur më shumë spekulime.

Spasovski theksoi se të gjitha të dhënat që i përcaktojnë do t’i shpallin në një moment të caktuar, sepse, siç tha, është shumë e rëndësishme për hetimin se kur dhe si do t’i shpallen opinionit.

Ju falënderoj të gjithëve për faktin se transmetimi realisht objektiv i të gjitha informacioneve, përfshirë edhe këtë rast, prek seriozisht opozitën ndaj lajmeve të rreme dhe të gjithë atyre që për arsye të pakuptueshme, pavarësisht nga çfarë motivohen, duan ta vendosin në publikut, shtoi ai.

Prej gjashtë ditësh ata janë në kërkim të Vanja Gjorçevskës, e cila u zhduk të hënën pas orës 07:20, rrugës për në shkollën Pestaloci afër Debar Maalo.