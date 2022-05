Përplasje masive mes tifozëve të Olympique Marseille dhe Feyenoord.

Policia franceze ndërhyri për të ndalur përleshjet e dhunshme dhe të përgjakshme mes tifozëve të Olympique Marseille dhe Feyenoord përpara ndeshjes së dytë gjysmëfinale të Europa Conference League në Stade Velodrome mbrëmjen e sotme.

Shufrat e hekurit u përdorën në sulme brutale dhe automjetet u shkatêrruan nga tifozët e të dyja palëve. Ndërkohë policia, për të mbajtur situatën nën kontroll, ka përdorur gaz lotsjellës për të shpërndarë tifozët.

Trajneri i Feyenoord, Arne Slot, u tha gazetarëve se autobusi i ekipit të tij ishte goditur nga një tullë rrugës për në stadium.

Feyenoord hooligans attacked Marseille outside the stadium before the match tonight 🇫🇷💥 pic.twitter.com/Q2yV2KZXwa

— Casual Ultra (@thecasualultra) May 5, 2022