Ndërsa i afrohemi datës së zgjedhjeve lokale, retorika do të bëhet gjithnjë e më e ashpër, por nëse kemi një proces zgjedhor të vlerësuar dhe të zbatuar me sukses, nuk duhet të ketë argumente nga asnjë nomenklaturë politike për të mos pranuar rezultatet e zgjedhjeve. Të gjitha sondazhet deri më tani tregojnë një epërsi bindëse për VMRO-DPMNE-në dhe ka shanse që ajo të fitojë një kryetar bashkie në pothuajse çdo qytet, tha sonte në mbrëmje Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Zlatko Perinski në paraqitjen e tij në Dnevnik në TV Sitel, duke iu referuar nëse ndoshta pret që ndonjë subjekt politik të mos i njohë rezultatet e zgjedhjeve të ardhshme lokale.
Lidhur me atë nëse i vjen keq që nuk është kandidati i VMRO-DPMNE-së për kryetar bashkie të Shkupit, duke pasur parasysh se ishte në zgjedhjet e fundit, Perinski theksoi se është pjesë e Qeverisë dhe do të mbetet i tillë. Aktivitetet e tij në këtë kuptim nuk u ndalën ndërsa nominimet brendapartiake ishin në vazhdim dhe ai theksoi se është vërtet i lumtur që VMRO-DPMNE ka një kandidat cilësor si Orce Gjorgjievski.
-Jam vërtet i lumtur që VMRO-DPMNE ka një kandidat shumë cilësor, Orce Gjorgjievskin, i cili është i provuar dhe me përvojë brenda komunës së tij dhe do të ketë një hap të madh përpara në udhëheqjen e qytetit, tha Perinski.
Ministri i Vetëqeverisjes Lokale nuk pret probleme me regjistrimin e popullsisë në zgjedhjet e ardhshme, përveç siç tha ai në një ose dy komuna, dhe në lidhje me atë nëse kandidatët e pavarur mund të shkaktojnë ndërlikime në procesin zgjedhor, ai tha se KSHZ-ja ka mekanizma për të garantuar një proces të zhvilluar me sukses.
-Është e vërtetë që në këto zgjedhje do të shohim më shumë folklor politik sesa jemi mësuar deri më tani, por ai nuk pret probleme dhe mendoj se është mirë që ne si parti politike dhe organizata të pavarura të shoqërisë civile duhet të masim veten këtu dhe të shohim se çfarë do të bëjmë më tej. Jam gjithmonë i hapur për komunikim me ta, në thelb ata kërkuan jo një prag më të ulët dhe e morën, tha Perinski.
Lidhur me mundësinë e kundërshtimit të zgjedhjeve para Gjykatës Administrative, për shkak se një normë ligjore është shfuqizuar, por jo zëvendësuar me ligj, si dhe mundësinë e administratorëve të qeverisë, Perinski thotë se ata emërohen kur ka një proces të zbatuar pa sukses dhe kur nuk është arritur një regjistrim i popullsisë për të vendosur se kush do të jetë kryetari i ri i bashkisë.
– Mendoj se kjo është keq për demokracinë, nëse na shikojmë politikisht si një grup politik, që jemi brenda Qeverisë, mund të mos tingëllojë aq keq, por në fund të fundit nuk shoh asnjë arsye pse të vijë deri te kjo kur të gjitha subjektet politike dhe një numër i madh organizatash të shoqërisë civile kanë regjistruar tashmë kandidatura për pjesëmarrje, tha Perinski.
Lidhur me Qendrën e Burimeve për Mbështetjen e Bashkive, ai theksoi se ata filluan nga fakti se ekziston një shkallë e caktuar diversiteti brenda nivelit të zhvillimit si të rajoneve ashtu edhe të bashkive. Qëllimi nuk është më t’i masim ato si të vogla dhe të mëdha, si rurale dhe urbane, por të gjejmë një modalitet që të gjithë të kenë qasje në atë që u nevojitet, dhe një nga problemet më urgjente është mungesa e kapaciteteve njerëzore.
Ai theksoi se Qeveria, me ndihmën e UNDP-së, një donacion nga Ambasada Zvicerane, si dhe mbështetjen që do t’i jepet Qendrës përmes projektit të Delegacionit të BE-së, BE-ja për Bashkitë, ka krijuar një buxhet prej 500 mijë eurosh. Nga këto para do të paguhen ekspertë, të cilët do të punësohen për të ndihmuar bashkitë dhe do të paguhen vetëm nëse punësohen, pra nuk do të ketë punësime të reja.
