Në seancën e 40-të të Këshillit për zhvillim të barabartë rajonal me të cilën sot kryesoi ministri i Vetëqeverisjes Lokale, Zllatko Perinski u shqyrtuan dhe u miratuan vendimet paraprake për shpërndarjen e mjeteve nga Programi për zhvillim të barabartë rajonal. Praktikisht, me këtë përfundoi faza e parë e shpërndarjes së mjeteve nga Programi buxhetor për zhvillim të barabartë rajonal dhe vendimet do t’i dorëzohen Qeverisë për miratim, gjë që do të mundësojë financimin e 47 projekteve me një vlerë të përgjithshme prej rreth 116 milionë denarësh.