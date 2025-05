Ka përfunduar takimi midis kryeministrit Hristijan Mickoski dhe ministrit të Shëndetësisë dhe liderit të krahut të Aleancës për Shqiptarët (AA), Arben Taravari, i cili, siç informon Qeveria për mediat, u zhvillua në një frymë konstruktive. Bisedimet po vazhdojnë dhe e ardhmja e operacioneve të AA-së do të dihet këtë muaj. Kryeministri Mickoski konfirmoi qëndrimet e shprehura më parë në takim.

Mickoski njoftoi sot se dëshiron të dëgjojë në takim se cilin opsion zgjedh Taravari – “rrugën e reformave dhe sundimin e ligjit, luftën për një shoqëri të drejtë dhe institucione funksionale” apo nëse ajo do t’u bashkohet “atyre forcave politike që kanë kriminalizuar dhe shkatërruar shtetin për vite me radhë”.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve gjatë një vizite në Shtip, Mickoski tha se “me ose pa zotin Taravari, Qeveria është e qëndrueshme, e fortë dhe me shumicë të madhe” dhe se i takon atij dhe kolegëve të tij të partisë të vendosin për njërën nga dy opsionet.

Siç tha ai, “lojërat prapa skenave janë lojëra transparente, identifikohen dhe njihen lehtësisht, dhe më shpesh godasin kokën e atyre që i bëjnë ato”. Në deklaratën e djeshme, kur njoftoi takimin me Taravarin, Mickoski tha se donte të dëgjonte qartë “nëse është e vërtetë që ekziston një marrëveshje midis partisë së Taravarit dhe BDI-së” për të mbështetur zgjedhjet, duke deklaruar se për të kjo është e papranueshme.

Ndërkohë, Arben Taravari deklaroi në Tetovë se ata i qëndrojnë vendimit të marrë nga Kryesia e partisë për të kandiduar me lista të ndara për këshilltarë në zgjedhjet lokale në tetor, “dhe me shumë mundësi me kandidatët e tyre për kryetar bashkie në komunat ku ata kandidojnë”, por se do të dëgjojnë edhe qëndrimin e Kryeministrit, pas së cilës do të vlerësojnë se si do të vazhdojë Aleanca.

Takimi vjen pas trazirave në koalicionin Vredi, në të cilin mori pjesë AA e Taravarit, pasi tre partitë e tjera partnere nuk ranë dakord që ai të kandidonte në zgjedhje me lista të ndara për këshilltarë. Ata e akuzuan atë se kishte negociuar me kreun e BDI-së, Ali Ahmeti, dhe se kishte përjashtuar veten nga Vredi. Ndërkohë, tre partitë nga Vlen (Alternativa, Besa dhe Lëvizja Demokratike) njoftuan se koalicioni do të vepronte si një entitet i vetëm politik.