Afaristi Orce Kamçev arriti kompromis për rastin “Perandoria”. Aktakuza do të tërhiqet edhe për motrën e tij, Kristina Kamçeva-Stojçevska, dhe nënën, Ratka Kunoska-Kamçeva. Kamçev në buxhetin e shtetit tashmë ka paguar 5,3 milionë euro,

Ai është pajtuar që të marrë dënim me burg prej 1 viti, me çka, rasti kundër tij do të ndalojë tërësisht.