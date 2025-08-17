Për shkak të zjarrit në Parkun Nacional “Jasen”, rruga rajonale R1106 Makedonski Brod-Shkup ende është e mbyllur për çdo lloj të automjeteve.
Sipas Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK), me zjarrin është përfshirë pylli i përzier.
Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim (DMSH) Stojançe Angelov mbrëmë kumtoi se në shuarjen e zjarrit janë përfshirë ekipet e NP “Pyjet Nacionale” dhe NP “Jasen” dhe Brigada Territoriale e Zjarrfikësve të Qytetit të Shkupit (NJTZ). Për shuarjen, përmendi Angelov, përdoren të gjitha burimet e mundshme.
Comments are closed for this post.