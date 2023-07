Presidenti i Maqedonisë Stevo Pendarovski të dielën, më 23 korrik do të zhvillojë për një vizitë pune njëditore në Republikën e Shqipërisë. Pendarovski gjatë qëndrimit të tij në Shqipëri do të shoqërohet nga bashkëshortja e tij Elizabeta Gjorgievska, ndërsa vizita është me ftesë të presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj. Sipas agjendës, Pendarovski do të vizitojë Bashkinë e Pustecit dhe Pogradecit.