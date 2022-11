Mbreti Salman i Arabisë Saudite urdhëroi që e mërkura të jetë një festë për të gjithë punonjësit dhe të gjithë studentët, pasi ekipi kombëtar i këtij vendi fitoi kundër Argjentinës në Kupën e Botës, njoftoi të martën agjencia shtetërore e lajmeve “SPA”.

Arabia Saudite e nisi me fitore në Kupën e Botës “Katar 2022”, ndoshta me një fitore që askush nuk e kishte pritur.

Kombëtarja arabe fitoi me përmbysje ndaj Argjentinës me rezultatin 1:2, në ndeshjen e parë të Grupit C.

Se sa e rëndësishme ishte kjo fitore, e dëshmon edhe fakti që mbreti Salman bin Abdulaziz Al Saud ditën e nesërme e ka shpallur si ditë feste.

Pra punonjësit, nxënësit e të tjerët do ta festojnë të mërkurën fitoren e arritur ndaj Argjentinës këtë të martë.

Saudi Arabia’s King Salman has announced a public holiday for tomorrow after their win against Argentina at the World Cup! 😱 pic.twitter.com/wyz7uOLoY1

— SPORTbible (@sportbible) November 22, 2022