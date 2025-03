Pas 12 vjetëve Shkupi u lidh në rrugë ajrore me Amsterdamin, pasi kompania ajrore holandeze me buxhet të ulët Transavia e realizoi fluturimin e parë mbrëmë në orën 21 në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit.

Kompania ajrore holandeze do të fluturojë në relacionin Amsterdam – Shkup-Amsterdam dy herë në javë, të enjten dhe të dielën. Të enjten, aeroplanët e kompanisë ajrore holandeze do të mbërrijnë në aeroportin e Shkupit në orën 9:35, ndërsa do të fluturojnë drejt aeroportit Shipholl në orën 10:25. Të dielën, Transavia do të zbresë në kryeqytetin e Maqedonisë në orën 20:45, ndërsa do të fluturojë drejt kryeqytetit të Holandës në orën 21:35.

Nga TAV Maqedoni theksojnë se kjo rutë e re nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit do të mundësojë udhëtime më të lehta drejt Amsterdamit për turizëm, vizita familjare dhe qëllime biznesi, si dhe qasje më të lehtë të udhëtarëve që të hulumtojnë destinacione të reja, me çka do të fuqizohet industria turistike në të dyja vendet.

Hollësi për qasjen dhe rezervimin e biletave të aeroplanëve, si dhe për kohën e mbërritjes dhe largimit mund të gjenden në ueb-faqen e Transavia: https://www.transavia.com/home/en-nl.