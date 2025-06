Pasi kryeministri Hristijan Mickoski i bëri thirrje opozitës që të mbështesë ndryshimet në Kodin Zgjedhor për një njësi zgjedhore, por edhe të mundësojë votën e diasporës, në seancën e Kuvendit të së enjtes, Partia Liberal Demokratike dhe Aleanca Demokratike njoftuan se do t’i paraqesin propozimet e tyre për ndryshime në Kodin Zgjedhor në Kuvend për prezantimin e një njësie zgjedhore.

PLD-ja njoftoi se sot do të paraqesë propozimin për krijimin e një njësie zgjedhore, ku do të përfshihen edhe propozimet e dorëzuara për lista të pavarura. Nga ana tjetër, Aleanca Demokratike njoftoi të premten se do të dorëzojë në Kuvend këtë javë Projektligjin për ndryshimet në Kodin Zgjedhor, të cilin deputetët mund ta plotësojnë me vërejtjet e OSBE-së dhe ODIHR-it. Mbështetje për një njësi zgjedhore kanë dhënë edhe TPH dhe DOM.

Kryeministri Mickoski në seancën për pyetje parlamentare konfirmoi se grupi parlamentar i VMRO-DPMNE dhe koalicioni do ta mbështesin Ligjin për një Njësi zgjedhore.

Ju bëj thirrje të gjithëve të ndryshoni Kodin Zgjedhor dhe të krijoni një njësi zgjedhore dhe në atë një njësi zgjedhore të lejojë ngritjen e qendrave të votimit në ato vende ku Kushtetuta lejon ngritjen e qendrave të votimit jashtë Misioneve Konsullore Diplomatike (VKM). Unë jam i gatshëm që menjëherë, ashtu si edhe deputetët e koalicionit VMRO-DPMNE, ta mbështes atë ligj ku do të jetë një njësi zgjedhore dhe në atë njësi zgjedhore të votojnë, duke përfshirë edhe votat e diasporës. Të votosh kudo ku e lejon ligji i atij vendi, të votosh jashtë VKM-së. “Menjëherë jam i gatshëm ta përkrah atë ligj dhe e jap fjalën se grupi parlamentar i VMRO-DPMNE-së do ta përkrahë”, është përgjigjur kryeministri Miçkoski në pyetjen e deputetes Ilirije Dauti.