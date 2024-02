Organizata që ka lidhje me presidentin turk planifikon të konkurrojë në zgjedhjet evropiane, mes shqetësimeve për ndikimin në rritje të Ankarasë.

Partia e Rexhep Tajip Erdogan, presidentit turk, ka krijuar një degë në Gjermani për të konkurruar në zgjedhjet evropiane që do të zhvillohen më vonë këtë vit, shkruan telegraph.co.uk, transmeton klankosova.tv.

Aleanca Demokratike për Diversitet dhe Zgjim (DAVA), e cila është aleate e Partisë AK të Erdoganit, tha se do të ketë “kandidatë të dekoruar shumë” në votimin e qershorit.

Kjo degë do të luftojë për të drejtat e “njerëzve me rrënjë të huaja” dhe do të mbajë një qëndrim kundër “racizmit anti-musliman”, tha Fatih Zingal, një figurë kryesore e DAVA-s.

Partia u themelua zyrtarisht më 7 janar dhe shfaqja e saj ka shkaktuar shqetësim në qarqet politike në Berlin.