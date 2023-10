Me 66 vota kundër, Knesset miratoi pesë ministra shtesë në Qeverinë e Izraelit nga Partia e Unitetit Kombëtar. Parlamenti izraelit miratoi edhe emërimin e Uriel Busso nga partia Shas si ministër i Shëndetësisë, me 65 vota pro dhe asnjë kundër.

Duke folur në emër të Unitetit Kombëtar të Benny Gantz, përpara se Knesset të votonte për të shtuar pesë anëtarë të partisë opozitare si ministra në qeverinë emergjente të unitetit kombëtar, komandanti i dytë i partisë Gideon Saar tha se “vendimet e vështira janë gjithmonë mbështetje e gjerë. nevojiten, dhe kjo është ajo që ne po bëjmë sot”.

Duke iu drejtuar Yair Lapid, kreut të partisë (Partia e së Ardhmes), e cila nuk është pjesë e qeverisë së urgjencës, Saar tha: “Po, është më e lehtë të mbështetesh nga jashtë. Ju nuk po mbani barrën e rëndë”.

Deputetja laburiste Naama Lazimi, partia e së cilës mbetet në opozitë, por është zotuar se do të mbështesë shtimin e ministrave të rinj, qau në foltoren e Knesset-it teksa tregoi masakrën e së shtunës ndaj qytetarëve izraelitë nga grupi terrorist Hamas, raporton The Times of Israel.

Ata lanë një ferr, nuk kanë shtëpi ku të kthehen, tha ajo për të mbijetuarit e masakrave në komunitetet jugore të Izraelit.

Ligjvënësi Ayman Odeh, i cili kryeson partinë kryesisht arabe Hadash-Taal, tha se “nuk ka asgjë në botë që justifikon plagosjen e një civili, një personi të pafajshëm”.

“Duhet të largojmë të gjithë civilët, hebrenjtë, arabët, palestinezët, nga cikli i dhunës”, shtoi Odeh dhe duke kritikuar kundërsulmet e Izraelit ndaj Gazës, ai theksoi se “Hakmarrja nuk është rruga”.

Deputeti i Likud-it, Tali Gotliv, e ndërpreu fjalimin e tij, duke thirrur “hakmarrje kundër Hamasit!” dhe iu bashkuan shpejt deputetë të tjerë të Likud-it dhe Otzma Yehudit.