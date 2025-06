Komiteti i Punëve të Jashtme ka njohur angazhimin e fortë të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE) në një raport të miratuar të mërkurën. Anëtarët e Parlamentit Evropian (EPE) theksuan konsensusin e gjerë politik të Shqipërisë dhe mbështetjen e konsiderueshme publike për anëtarësimin në BE, si dhe përputhjen e plotë të saj me politikat e jashtme dhe të sigurisë të BE-së. Raporti u miratua me 57 vota pro, 11 kundër dhe gjashtë abstenime.

Ndërsa Komiteti mirëpriti objektivin e Shqipërisë për të përfunduar bisedimet e pranimit deri në vitin 2027 dhe pranoi progresin e bërë deri më sot, ai nënvizoi nevojën urgjente për të përshpejtuar reformat. Prioritetet kryesore të identifikuara përfshijnë forcimin e pavarësisë gjyqësore, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtjen e të drejtave themelore. Është gjithashtu thelbësore të rritet pluralizmi dhe transparenca e medias për të nxitur besimin e publikut.

Raporti trajtoi polarizimin e vazhdueshëm politik të karakterizuar nga retorika konfrontuese dhe bëri thirrje për një dialog politik më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës.

Për më tepër, eurodeputetët mirëpritën krijimin e një Instrumenti të ri për Reforma dhe Rritje prej 922 milionë eurosh të dedikuar për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbështesë Axhendën e Reformave të Shqipërisë në varësi të përmbushjes së kushteve specifike.

Raporti analizoi gjithashtu zgjedhjet parlamentare të majit 2025, duke i përshkruar ato si konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis të polarizuar, me shqetësime në lidhje me përdorimin e burimeve administrative. Eurodeputetët inkurajuan partitë politike shqiptare të angazhohen për reforma gjithëpërfshirëse zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE/ODIHR-it dhe Komisionit të Venedikut.

Ndërsa është bërë përparim në reformat gjyqësore dhe pranohen hetimet për korrupsionin e nivelit të lartë, sfidat që rrjedhin nga ndërhyrjet politike vazhdojnë.

Eurodeputetët bënë thirrje për përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur pavarësinë gjyqësore dhe për të rritur llogaridhënien. Raporti do të paraqitet për votim në një seancë plenare të ardhshme të Parlamentit Evropian.

“Shqipëria mund të quhet me krenari ‘në krye’ midis kandidatëve për anëtarësim në BE. Pjesërisht për shkak të mbështetjes së gjerë nga popullsia shqiptare. Por ne nuk jemi ende në vijën e finishit. Është thelbësore të vazhdojmë në këtë rrugë me të njëjtin ritëm dhe përkushtim, duke luftuar korrupsionin dhe duke forcuar sundimin e ligjit. Duhet të ketë një theks të qartë në zgjerimin e modelit ekonomik, krijimin e vendeve të punës dhe përmirësimin e modelit të mirëqenies sociale, si dhe në një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse dhe gjithëpërfshirëse”, tha raportuesi Andreas Schieder.