Moti sot paradite do të jetë me diell dhe vranësira mesatare. Në mesditë dhe pasdite do të ketë rritje të vranësirave të përcjella me reshje shiu. Do të fryj dhe erë mesatare, ndërsa përgjatë Vardarit e përforcuar. Temperatura minimale do të jetë në interval prej 5 deri në 13, ndërsa ajo maksimale do të arrij prej 15 deri në 26 gradë, shkruan Alsat.

Në Shkup dhe rrethinë moti do të jetë i ngjashëm, me diell dhe vranësira mesatare. Në mesditë vranësirat do të rriten dhe në disa pjesë të luginës do të ketë reshje të shiut. Do të fryj erë mesatare nga drejtimi verior. Temperatura minimale do të jetë rreth 10 gradë, ndërsa ajo maksimale do të arrij në 20 gradë Celsiusë. /Alsat.mk