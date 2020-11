Moti në mbarë vendin në orët e mëngjesit do të jetë me mjegull, derisa në orët e pasdites me diell dhe vranësira mesatare. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga minus 3 deri në 3 gradë, ndërsa ajo e ditës nga 14 deri në 20 gradë Celsius.

Në Shkup në orët e mëngjesit moti do të jetë me mjegull dhe temperaturë deri në 1 gradë, ndërsa në mesditë dhe pasdite moti do të jetë me diell dhe temperaturë deri në 14 gradë Celsiusë.