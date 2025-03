Një tjetër person i është caktuar masa e ndalimit prej 48 orësh në lidhje me tragjedinë e Koçanit, duke e çuar në 17 numrin e përgjithshëm të personave të përfshirë me këtë masë. Për disa prej atyre që u është dhënë kjo masë, sonte u përfundon 48 orët.

Prokurori publik Ljupço Kocevski dje deklaroi se përveç 16 personave do t’i shqiptohet masa e ndalimit prej 48 orësh edhe një personi tjetër.

Ai paralajmëroi një hetim të shpejtë dhe efikas që do të kryhet në mënyrë sa më profesionale. Sipas tij, ky është një rast shumë i vështirë, i ndërlikuar në të cilin ka shumë viktima.

Unë premtova dhe do ta mbaj premtimin se hetimi do të jetë i shpejtë dhe efikas. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se do të nxitohet. Të gjitha provat duhet të mblidhen ligjërisht, provat duhet të kenë vlerë provuese, gjegjësisht të merren në mënyrë ligjore, që do të thotë se ekipi i akuzës po vepron me shumë kujdes dhe me shumë kujdes, tha Kocevski dje për televizionin Sitel.

Në mesin e të arrestuarve të cilëve u është shqiptuar 48 orë paraburgim janë edhe ish-ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe ish-drejtori i Inspektoratit të Tregut, Goran Trajkovski.

Masa e ndalimit afatshkurtër propozohet në raste veçanërisht të ndërlikuara, kur është e nevojshme të mblidhen një vëllim më të madh të provave për të shqyrtuar të gjitha rrethanat dhe mundësisht për fillimin zyrtar të hetimit. Kjo masë, e parashikuar në nenin 170 të Kodit të Procedurës Penale, mund të shqiptohet maksimumi dy herë, secila me kohëzgjatje prej 48 orësh, pa u lëshuar urdhër formal për zhvillimin e procedurës hetimore.

Kjo i mundëson prokurorit publik të mbajë një të dyshuar për më gjatë se ndalimi bazë policor 24-orësh. Qëllimi i kësaj dispozite ligjore është që prokurorit publik të ketë kohë të mjaftueshme, veçanërisht në rastet e vështira dhe komplekse, për të ndërmarrë të gjitha aktivitetet dhe për të përcaktuar faktet dhe rrethanat, si dhe karakteristikat dhe veprimet specifike të personit që do të shqyrtohet më tutje në procedurën hetimore.

Pas hapjes formale të hetimeve, prokurori publik propozon masa të reja për sigurimin e të dyshuarit, gjegjësisht shfuqizohet paraburgimi afatshkurtër dhe më së shpeshti caktohet paraburgimi i rregullt.