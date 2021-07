Përkundër faktit se numri i të infektuarve me coronavirus po rritet nga dita në ditë, mikrobiologu Nikolla Panovski siguron se Maqedonia është larg së qeni përsëri në listën e kuqe, domethënë të jetë një vend me rrezik të lartë. Ai për “Faktor”, thotë se tani për tani ne jemi në një situatë të mirë epidemiologjike, por që ekziston një rrezik i lartë që virusi të fitojë përsëri vrull, kryesisht për shkak të zbutjes të plotë të masave anti-covid.

“Është e qartë se numri i personave të infektuar është rritur, por këto nuk janë numra të mëdhenj për ta kthyer vendin në listën e kuqe. Vendet fqinjë përreth nesh kanë 20, madje 30 herë më shumë numra, kështu që gjendja jonë epidemiologjike është shumë më e mirë, që do të thotë se ne jemi akoma larg nga ai kufi i zonës së kuqe, shpjegon mikrobiologu Panovski.

Ajo që është shqetësuese, sipas profesorit, është kthimi i imigrantëve, veçanërisht në gusht, si dhe kthimi i qytetarëve tanë nga pushimet verore. Në gjysmën e dytë të gushtit, siç thotë ai, është e mundur që kurba epidemiologjike në vend të përshpejtohet me shpejtësi.

“Imigrantët nga vendet perëndimore do të kthehen në gusht. Do të ketë edhe më shumë dasma, festa, tubime të ndryshme familjare. Nuk ka masa, gjithçka është lehtësuar, që do të thotë se të gjithë rreziqet e përhapjes së virusit janë këtu. Shpresa jonë e vetme është moti i ngrohtë dhe fakti që njerëzit janë jashtë, si dhe fakti që ne kemi një farë imuniteti, nga njerëz të vaksinuar, nga njerëz që tashmë kanë kaluar sëmundjen. Por, mjafton të qetësohemi pak dhe kjo do të jetë një kusht ideal për përhapjen e përshpejtuar të covid-19 përsëri”, thotë Panovski.