Qeveria sot mori vendim që dasmat të organizohen në ambiente të mbyllura për deri në 250 persona dhe kjo masë do të lejohet nga 1 korriku.

Mikrobiologu Nikolla Panovski është kundër këtij vendimi, sepse të paktën për festimet familjare ekziston një alternativë, organizimi i hapësirës së hapur.

“Është e e palogjikshme që do t’ju duhet akoma një maskë në ambiente të mbyllura, por nuk do t’ju duhet një në një dasmë. Mendoj se nuk kishte nevojë të merrej një vendim i tillë tani që ekziston një alternativë e mirë, dhe kjo është një dasmë në hapësira të hapura.

Tani për tani, nuk do të ndikojë, por brenda një jave, nëse futet lloji i virusit indian, këto ngjarje do të rrezikohen, kështu që dasmat e planifikuara tashmë do të duhet të anulohen”, tha Panovski për “Fokus”.