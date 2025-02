Tashmë ka filluar dhe ka përfunduar procedura disiplinore ndaj dy policëve të burgjeve nga burgu i Shutkës, të cilët i dhanë celular Vasil Jovanovit, personit që shkeli Frosina Kulakovën në Shkup, njoftoi sot në drejtori i Drejtorisë për zbatimin e sanksioneve, Aleksandar Pandov.

Pandov theksoi se pas gjetjes së telefonit tek Vasil Jovanov, policët e Policisë Intervenuese kanë shkuar në kontroll në qendrën e ndalimit, ku janë gjetur 70 telefona.

“Pas tri ditësh është bërë kontrolli dhe në të njëjtin pjesë të burgut janë gjetur edhe 35 telefona të tjerë. Pas gjetjes së telefonit në Shutkë gjatë fundjavës, të hënën Policia e Ndërhyrjes ka shkuar atje për të kontrolluar qendrën e paraburgimit dhe ka gjetur 70 telefona. Dy-tri ditë më vonë, ata kontrolluan sërish atje dhe u gjetën 35 telefona. Dje kanë gjetur edhe rreth 30 telefona në repartet gjysmë të hapura dhe të hapura. Këto janë shifra që më shqetësojnë”, tha Pandov.

Për krahasim, shtoi ai, Policia e Ndërhyrjes ka bërë kontroll në burgun e Shtipit dhe në atë në Strumicë, ku numri i të burgosurve është përafërsisht 110, por, siç tha ai, aty janë gjetur vetëm tre telefona.

“Për krahasim, të hënën kemi pasur të njëjtën intervenim në burgun e Shtipit dhe është dashur të bëjnë kontroll në burgun e Strumicës, ku janë afërsisht 110 të burgosur dhe janë gjetur vetëm tre telefona. Në burgun e Shutkës punojnë disa policë të burgjeve, të cilët nuk duhet të veshin uniformën e policisë dhe po turpërojnë të gjithë sistemin e burgjeve. Duhet ta kenë të qartë se secili prej tyre do të kapet dhe pushohet nga puna. Unë do të bëj çmos për t’i futur pas hekurave me gjithë autoritetin që kam. Në aksionet e fundit që kemi pasur, ka rezultuar se personazhe të caktuara, edhe pse kanë qenë në burg, kanë qenë në krye të klaneve dhe bandave të tyre, të cilat i komandonin nga brenda burgjeve”, tha Pandov.