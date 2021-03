Bota

Nju Jorku lëshon pasaportën e parë të vaksinimit në SHBA

Nju Jorku lançon pasaportën e parë të vaksinimit amerikan. Quhet “Excelsior Pass” dhe është një aplikacion që do t’ju lejojë të tregoni se jeni vaksinuar nga Covid ose keni rezultuar negativ me Covid nga testi. Ky aplikacioni do të lejojë hyrjen në aktivitete, nga lojërat në argëtim,...