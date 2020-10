Pa ujë sot do të jenë një pjesë e banorëve të lagjes Kisella Vodë, kumtoi QRMK.

“Nga NP Ujësjellësi dhe kanalizimi u njoftuam se për shkak të ndryshimit të mbyllësve të rrjetit të ujësjellësit me diametër 150 mm në rr. Hristo Tatarçev nr. 14 pas Stacionit pompues në lagjen Kisella Vodë, sot me fillim prej orës 9:00 deri në përfundim të intervenimit pa furnizim me ujë do të mbeten shfrytëzuesit nga nënrrugët me numrat 14, 16, 17, 19, 20, 21 dhe 22 në Komunën Kisella Vodë”, qëndron në kumtesë.