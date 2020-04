Zëvendëskryeministri përgjegjës për Çështje Evropiane, Bujar Osmani dhe ministri i Arsimit dhe Shkencës, Arbër Ademi përmes rrjetit social Fejsbuk njoftuan se janë negativ në testimin e dytë për Kovid-19.

Osmani njoftoi se pasi që rezultati nga testimi është negativ, me këtë përfundon edhe karantina e tij 14 ditore dhe se prej nesër do të kthehet në punë në funksion të plotë.

“Testi i dytë i KOVID-19 është gjithashtu negativ, me çka edhe përfundon sot karantina ime dhe nga nesër do të kthehem në punë në funksion të plotë. Për 14 ditët e fundit të izolimit, duke përdorur të gjitha mjetet digjitale, kam mbajtur takime të rregullta me shtabin, me Qeverinë, me punonjësit e Sekretariatit për Çështje Evropiane dhe praktikisht të gjitha detyrimet dhe aktivitetet kanë rrjedhur pa probleme”, shkroi Osmani.

Ademi i falënderoi të gjithë për mbështetjen, ndërsa atyre që janë të sëmurë u dëshiroi shërim sa më të shpejtë. Ai gjithashtu iu bëri thirrje të gjithë qytetarëve që t’i respektojnë rregullat, të qëndrojnë në shtëpi, t’i kushtojnë vëmendje higjienës dhe të mbajnë distancë prej dy metrash.

“Bazuar në protokollet e parapara shëndetësore më është bërë edhe për herë të dytë testi për praninë e virusit COVID-19, e që për fat të mirë edhe kësaj radhe rezultoi NEGATIV! Ju falënderoj të gjithëve për mbështetjen, njëkohësisht u dëshiroj shërim sa më të shpejtë edhe të gjithë atyre që janë duke u përballur me këtë virus. Apeloj te të gjithë qytetarët, të respektojnë rregullat, të qëndrojnë në shtëpi, t’i kushtojnë vëmendje higjienës dhe të mbajmë distancë mes nesh prej 2 metër! Bashkë do t’ia dalim! “, u shpreh Ademi në Fejsbuk.

Paraprakisht për rezultatin negativ nga testimi për Kovid-19 njoftuan edhe kryeministri Oliver Spasovski, ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe dhe kryetari i Kumanovës, Maksim Dimitrievsk