Ora dimërore fillon sot, pra akrepat e orës do të kthehen një orë pas në orën 3 të mëngjesit.

Qeveria vendosi të mbajë sistemin aktual të numërimit të kohës pas analizave të bëra, nëse do të vazhdojë me numërimin veror. Ministria e Ekonomisë ishte ngarkuar të bënte të gjitha analizat e nevojshme për të parë nëse do të ishte e mundur kursimi i energjisë elektrike dhe termocentralit nëse do të mbetej llogaritja verore.

Nga llogaritja e treguar për nxehtësinë e kërkuar dhe nga analiza e ndryshimeve të temperaturave të jashtme në nivel orar, u vu re se mbajtja e orës verore do të shkaktojë rritje të konsumit të energjisë termike nga 1,5 në 3,5 për qind për sezonin e ngrohjes. Sipas analizave të bëra të lëvizjes së temperaturave në orët e mëngjesit dhe llogaritjeve për ngrohjen e nevojshme për ngrohje, është konstatuar se me kthimin në dimër do të kursehet konsumi i energjisë elektrike dhe ngrohjes, njoftoi të martën Qeveria.

Ora dimërore fillon çdo fundjavë të fundit në tetor dhe zgjat deri në fundjavën e fundit të marsit të vitit pasardhës, kur fillon sërish koha verore.