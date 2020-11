Për një javë, 171 njerëz vdiqën për shkak të paaftësisë së Filipçes, sistemi shëndetësor po shembet dhe është jashtë kontrollit, aakuzojnë nga OBRM-PDUKM.

“Rekordet e zeza të vendosura nga Maqedonia në pandeminë corona, nën udhëheqjen e Filipçes, nuk ndalen. Statistikat e Ministrisë së Shëndetësisë na tregojnë se çdo ditë kemi një numër katër shifror të të infektuarve me corona. Ne tashmë kemi tejkaluar 46 mijë qytetarë të sëmurë, në kundërshtim me parashikimet e Filipçes së paaftë, se në Maqedoni do të kemi dy mijë raste pozitive me Covid-19.

18 persona të tjerë vdiqën në ditën dhe natën e fundit, familjet e të cilëve humbën vëllezërit, motrat, nënat, baballarët, gjyshërit dhe që nga fillimi i pandemisë, ndërsa që nga fillimi i pandemisë kanë vdekur 1281 njerëz. Filipçe i paaftë i hedh qytetarët në Golgotën e përditshme dhe në dëshpërim. Megjithëse ata parashikuan valën e vjeshtës, ata nuk ishin në gjendje të sigurojnë lehtësira për pritjen dhe trajtimin e pacientëve, në mënyrë që tani qytetarët të mund të kërkojnë shpëtimin në spitalet private”, thonë nga OBRM-PDUKM./