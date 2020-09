Maqedoni

Sinoptikani grek paralajmëron stuhinë greke edhe në Maqedoni e Shqipëri

Sinoptikani i televizionit grek Open, Klearhos Marousakis paralajmëron se Makthi ′′i luleve” do rikthehet në ditët e ardhshme. Ai e ka fjalën për ciklonin që goditi Greqinë dhe që në fundjavë do të rikthehet me egërsi në shumë pjesë të vendit fqinj. Sipas hartave që tregon sinoptikani...